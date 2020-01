PS5: un nuovo brevetto mostra il possibile aspetto, trapelano data di lancio e prezzo

Continuano senza sosta le indiscrezioni su PlayStation 5 , la console di nuova generazione targata Sony che, stando alle ultime voci, sarà svelata nel mese di febbraio durante un evento che il colosso nipponico terrà in quel di New York. Mentre emergono dettagli sulla vetrina di lancio, il prezzo e i possibili giochi che accompagneranno la piattaforma al suo debutto sul mercato, un nuovo brevetto registrato dall'azienda potrebbe averci offerto un indizio sul design finale di PS5 .

Come potete notare dall'immagine che segue, infatti, la nuova console di Sony potrebbe avere un aspetto molto simile a quello di PS4 Slim, con un design leggermente più spigoloso che manterrà, comunque, una certa continuità con i modelli attuali. Non è da escludere, tuttavia, che Sony stia cercando di depistare stampa e appassionati mostrando un look differente da quello che sarà effettivamente il design di PlayStation 5.

Nel frattempo, sulle pagine di Reddit sono arrivate nuove indicazioni sull'evento che Sony terrà a febbraio negli Stati Uniti: secondo le voci, assolutamente non confermate, il gigante nipponico lancerà PS5 a ottobre al prezzo di 499 euro, superiore del 25% rispetto a quello di PS4 ma, a quanto pare, la console di Sony sarà comunque più economica della rivale Xbox Series X, che potrebbe esordire sul mercato al prezzo di 599 euro.

Tra i possibili giochi di lancio, si parla di un remake di Demon's Souls, del primo sguardo al gameplay di Godfall (già svelato ai The Game Awards 2019), ma anche la presentazione di MLB The Show 2021, Gran Turismo 7 e Legendz, un nuovo franchise dagli autori di God of War, Sony Santa Monica. In occasione dell'evento di reveal di PS5, Sony dovrebbe inoltre mostrare i primi teaser di Horizon Zero Dawn 2, il nuovo Marvel's Spider-Man di Insomniac, il prossimo capitolo di Crash Bandicoot e un nuovo franchise fantascientifico per Naughty Dog, oltre a un assaggio dei progetti in sviluppo presso Sony Japan Studio e London Studio.

Un elenco estremamente ricco di produzioni tripla-A e, come tale, poco verosimile, specialmente considerando la possibile presenza di Final Fantasy XVI e di un nuovo capitolo di Resident Evil. Scopriremo maggiori informazioni in merito a febbraio, dal momento che, stando alla fonte, l'evento dedicato al reveal di PlayStation 5 si terrà il 5 febbraio.

