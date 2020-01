PlayStation 5: il logo della nuova console scatena l'ironia del web

Il popolo di internet non ha perso tempo per sottolineare l'eccessiva somiglianza e la mancanza di originalità da parte di Sony, con una serie di post sui maggiori forum (come Reddit e ResetEra) e gli immancabili meme sui social network, che scimmiottano l'ufficio marketing di PlayStation per una "decisione che deve aver richiesto secoli" o "interminabili riunioni" per essere realizzato.

C'è chi, alla vista del nuovo logo, ha deciso di cogliere la palla al balzo e portarsi avanti, prendendosi la briga di realizzare i loghi per le console che arriveranno dopo PS5.

Aspettando di conoscere maggiori dettagli sulla nuova console di Sony, come il design ufficiale, la data di lancio, il prezzo e i giochi che la accompagneranno al debutto sul mercato, non perdete la gallery con le reazioni più divertenti all'annuncio del nuovo logo.

PlayStation 5: ecco le migliori reazioni dal web alla presentazione del logo. Il nuovo marchio scelto da Sony per accompagnare la sua console di prossima generazione ha fatto discutere per l'eccessiva somiglianza con quello utilizzato attualmente su PlayStation 4

