PlayStation 5: Sony svela le caratteristiche ufficiali e il logo al CES 2020

La conferenza tenuta nella notte da Sony al CES di Las Vegas, la fiera più importante per il mondo dell'elettronica di consumo, ha visto il colosso nipponico presentare ufficialmente il logo della prossima console PlayStation , in arrivo entro la fine dell'anno: dopo aver condiviso alcuni dei numeri fatti registrare da PS4 nel suo ciclo vitale, Sony ha mostrato il logo che accompagnerà PS5 al debutto fissato per le festività natalizie.

Sony ha colto l'occasione per ribadire il successo di PlayStation 4, che con 106 milioni di unità vendute in tutto il mondo è la seconda console domestica di maggior successo nella storia dei videogiochi, dietro solo alla leggendaria PS2.

Dal novembre 2013, mese di lancio di PS4, sono stati più di 1.15 miliardi i giochi venduti da Sony per la sua console ammiraglia, con 5 milioni di unità per il visore PSVR e qualcosa come 103 milioni di utenti attivi ogni mese su PlayStation Network, dei quali 38.8 milioni sono abbonati al servizio PlayStation Plus.

Il presidente di Sony Interactive Entertainment America, Jim Ryan, ne ha approfittato per mostrare il logo di PlayStation 5, confermando il lancio per fine anno e ribadendo alcune delle caratteristiche principali della console next-gen: la tecnologia 3D Audio Sound offrirà sonorità ancora più avvolgenti e realistiche, mentre i grilletti con feedback aptico assicureranno un maggior coinvolgimento, incentivato inoltre da un SSD ultra-rapido di nuova generazione, che consentirà agli sviluppatori di eliminare i tempi di caricamento e rendere le esperienze di gioco ancora più immediate.

Il supporto al Ray Tracing tramite un chip hardware integrato permetterà di offrire un'illuminazione più realistica che mai, nonché giochi di luci e ombre estremamente accattivanti, mentrela presenza di un lettore Blu-ray Ultra-HD 4K consentirà di visualizzare film alla massima risoluzione e qualità.

PlayStation 5 sarà disponibile sul mercato quest'anno, ma a parte Godfall, il primo gioco confermato ufficialmente durante i The Game Awards 2019, al momento non sono noti dettagli sui giochi che accompagneranno il debutto della console di nuova generazione firmata da Sony.

