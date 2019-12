GTA VI: due città esplorabili e lancio su PS5 e Xbox Series X, ecco l'ultima grande suggestione dell'anno

Il 2019 poteva concludersi senza nuove indiscrezioni (le ennesime) sul chiacchierato sesto episodio di Grand Theft Auto ? Evidentemente no, dal momento che sulle pagine di Reddit è comparso un lungo elenco di informazioni provenienti da un uomo che sostiene di essere stato beta tester sia di Red Dead Redemption 2 che di GTA VI . Nel post, la fonte sostiene che il gioco è ormai in fase di sviluppo avanzata e uscirà prossimamente su PS5 e Xbox Series X .

Stando alle indiscrezioni, la fonte avrebbe provato una versione preliminare di GTA VI su un kit di sviluppo di PlayStation 5, il che confermerebbe come la software house sia intenzionata a pubblicare il nuovo capitolo della sua saga più popolare per le console di nuova generazione. Non è da escludere, però, che Rockstar scelga di seguire un modello simile a quello di GTA V, lanciato dapprima su PS3 e Xbox 360, e successivamente su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il tester, che non ha potuto provare la storia di GTA VI ma muoversi esclusivamente negli scenari, esplorando e completando attività secondarie, avrebbe svelato che il gioco includerà due città: Vice City, riproduzione di Miami già vista nell'omonimo episodio per PlayStation 2, e l'inedita Carcer City, che stando alle voci sarebbe una personale rivisitazione dell'area di Boston. Ogni zona sarà caratterizzata da una mole di attività, luoghi e punti di interesse fuori scala, al punto da rendere il solo spostarsi da una parte all'altra un processo estremamente lungo e complesso.

Grandi protagoniste saranno ovviamente le auto, con un gran numero di nuove vetture rispetto a GTA V e alcuni vecchi ritorni, mentre il gameplay includerà alcuni elementi tradizionali e alcuni novità. Tra queste, una nuova intelligenza artificiale per la polizia, molto più incline ad aggirare il giocatore e cercare di sorprenderlo per sbatterlo in gattabuia.

La build offerta da Rockstar Games al tester non includeva personaggi principali da cui estrapolare informazioni sulla trama, ma a quanto pare ci sarà spazio nuovamente per più protagonisti, tra i quali due fratelli e un poliziotto sotto copertura. Le missioni, a quanto pare, potranno essere fallite durante la campagna e questo avrà un'influenza sull'andamento della narrazione, senza tuttavia andare a intaccare il finale (che dovrebbe essere predefinito).

Al momento in cui scriviamo si tratta di indiscrezioni non confermate e, come tali, vi consigliamo di prenderle con le pinze, in attesa di una presentazione ufficiale di GTA VI da parte di Rockstar Games che, ci auguriamo, potrebbe avvenire nei primi mesi del 2020.

