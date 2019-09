MONDO FUT 27 settembre 2019 10:19 FIFA 20 Ultimate Team: derby “epico” per Brozo! Arriva FIFA 20: ecco la lista delle carte speciali da“tenere dʼocchio”

Finalmente ci siamo: siete pronti al lanciarvi sui campi virtuali di FIFA 20, finalmente disponibile nei negozi? Nella nostra rubrica dedicata a Ultimate Team trovate, come di consueto, la Squadra della Settimana per qualche suggerimento sui giocatori da cercare e le ultime notizie. Cominciamo ma prima... non dimenticate di leggere la nostra recensione di FIFA 20!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADa oggi tutti - ma proprio tutti - gli amanti della serie FIFA potranno finalmente giocare con il nuovo capitolo della serie e, soprattutto, con FUT. Kevin De Bruyne (92) è il capitano della Squadra della Settimana numero due (modulo 4-4-2): servono circa 1.200.000 crediti per comprare il fuoriclasse belga e tutti i giocatori del “dream team” di EA.



In porta, dopo il monumentale Manuel Neuer (89) della scorsa settimana è il turno di Benjamin Lecomte (84), portiere del Monaco. Pur non essendo un fenomeno assoluto l'estremo difensore francese ha un buon rapporto qualità/prezzo: circa 13.000 crediti. Per chi vuole iniziare la stagione con una formazione transalpina potrebbe essere una soluzione interessante.



In difesa bene, ma non benissimo. L'ex milanista Thiago Silva (88) è l'uomo di riferimento, un campione anche in FUT. La prima carta stagionale del brasiliano, però, non è nulla di eccezionale: per il centrale del PSG servono più di 60.000 crediti, una cifra importante per chi deve costruire la prima squadra della stagione. Aleksandar Kolarov (84), invece, può essere la scelta ideale se si cerca un laterale solido, abile nel passare il pallone e, soprattutto, nel tirare da lontano. Per 23.000 crediti il terzino sinistro della Roma è consigliatissimo. L'inglese Trent Alexander-Arnold (85) del Liverpool è un buon terzino ma è troppo costoso (più di 120.000 crediti), mentre l'ungherese del Lipsia Willi Orban (84) non è nulla di speciale (16.000 crediti).

La mediana può contare sul talento sconfinato di Kevin De Bruyne (92) e sulle geometrie del ritrovato Marcelo Brozovic (84), uno dei principali beneficiari della “cura Conte” all'Inter. Il centrocampista del Manchester City costa una fortuna (più di 500.000 crediti), mentre la carta del nerazzurro non riflette il suo reale potenziale offensivo (costa “solo” 15.000 crediti). L'inglese James Maddison (82) del Leicester City e l'ex talento nerazzurro Coutinho (87) completano i quattro di centrocampo. Il brasiliano del Bayern Monaco in versione trequartista piace e non poco: purtroppo, la sua quotazione è da top player, circa 320.000 crediti. Per quanto riguarda il centrocampista del Leicester City il consiglio è passare oltre: per 20.000 si può trovare di meglio.



In attacco la strana coppia Willian José (84)/Youcef Atal (81) sorprende e non poco. I due attaccanti, pur con qualità atletiche/tecniche diverse tra loro, si combinano alla perfezione. Il brasiliano si dimostra un bomber di razza in area di rigore e viene via per meno di 15.000 crediti, l'algerino mette il turbo quando contrattacca e costa un po' di più, circa 33.000 crediti.



In panchina e in tribuna troviamo le classiche bestie da FUT. Da comprare assolutamente l'esterno della Repubblica del Chad Ninga (79), l'attaccante argentino Sosa (81), il francese Marcus Thuram (81) - figlio dell'ex difensore di Parma e Juve Liliam - e il nostrano Francesco Caputo (81), grande protagonista nel Sassuolo.