MONDO FUT 20 settembre 2019 13:14 FIFA 20 Ultimate Team: inizia la nuova stagione Il gioco calcistico di Electronic Arts arriva su Origin Access Premier: ecco la nuova Web App per il calciomercato di FUT

Finalmente si parte! EA ha pubblicato la prima Squadra delle Settimana per FIFA 20. Il gioco, ufficialmente, sarà disponibile per tutti a partire da venerdì 27 settembre (gli utenti del servizio EA Access e Origin Access lo stanno già giocando) e il team di sviluppo sta preparando una serie di chicche per l'apertura della stagione.



Il modulo scelto è il solito 3-4-3 tanto caro a Electronic Arts con Sadio Mané (89) come capitano. Per completare lo squadrone bisogna sborsare più o meno 1.000.000 di crediti.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANATra i pali torna il totem tedesco Manuel Neuer (89), per diversi anni il miglior portiere di FUT. Nella prima carta stagionale il portierone del Bayern Monaco sembra essere tornata la solita roccia, solidissima tra i pali. In FUT un buon portiere fa la differenza: 85.000 crediti sono una bella cifra ma Neuer li vale tutti.



La prima difesa della stagione è buona ma non buonissima: Nicolás Tagliafico (84), Laurent Koscielny (84), Serge Aurier (82) sono tre validi difensori. L'argentino e l'ivoriano sono due esterni dotati di fisico e di buon passo, mentre l'ex centrale francese dell'Arsenal appare lento per reggere la velocità dei fenomeni che popolano gli attacchi di FUT. Le quotazioni vanno dai quasi 27.000 crediti per Tagliafico fino a i 10.000 di Koscielny (Aurier viaggia sui 14.000 crediti).

Centrocampo di spessore con Frenkie de Jong (84) e Thomas Delaney (84) a dettare i tempi e il duo Gerard Moreno (84) e Nani (83) a imperversare sulle fasce. Quattro centrocampisti con caratteristiche diverse, quattro buonissimi giocatori. Del gruppo impressiona per rapporto qualità/prezzo il danese Delaney del Borussia Dortmund: con più di 30.000 crediti si acquista un ottimo perno per la propria mediana. L'olandese del Barcellona piace in fase di costruzione di gioco ma resta ancora un po' acerbo: 95.000 crediti sono una quotazione troppo alta. Gli esterni Nani e Moreno non convincono più di tanto (costano entrambi sui 10.000 crediti): l'immortale portoghese è ormai nella fase calante della sua interminabile carriera, mentre lo spagnolo del Villarreal non è sufficientemente veloce per le intasatissime fasce laterali di FUT.



In attacco non si scherza con il trio Sadio Mané (89), Karim Benzema (88) e Dries Mertens (88). Il bomber di Klopp costa sui 400.000 crediti ed è la solita immarcabile scheggia. Il “gattone” tanto caro a Mourinho è molto più economico (60.000 crediti) ed è una buonissima prima punta capace di segnare e di giocare per la squadra. Il “Ciro” del Napoli è un mix di velocità, dribbling e gol: resta sempre un po' leggerino e ha una quotazione superiore ai 170.000 crediti. Resta consigliatissimo a tutti i tifosi napoletani!



In panchina e in tribuna troviamo le classiche bestie da FUT. Da comprare assolutamente l'esterno della Sierra Leone Mustapha Bundu (75), gli attaccanti Tammy Abraham (81), Donyell Malen (81) e Darío Benedetto (82). Menzione speciale per l'immenso Zlatan Ibrahimovic (86) e Lorenzo Pellegrini (82).