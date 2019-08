FIFA 19 Ultimate Team: tutte le stelle della Francia

Dopo la liga spagnola , questa settimana si parla francese con la squadra della stagione della Ligue 1 . Non solo le super stelle Neymar Jr (98) e Mbappé (96) ma anche diversi giovani dal talento cristallino. Per la Squadra della Stagione della Ligue 1 le cifre sono da record: circa 18 milioni di crediti per la versione PS4, 16 milioni per quella Xbox One e "solo" 10 milioni per quella PC. Scopriamola insieme nel nuovo episodio della nostra rubrica Mondo FUT .

LA SQUADRA DELLA STAGIONE LIGUE 1 L’argentino Walter Benítez (93) del Nizza è stato scelto a sorpresa da EA per difendere la porta del dream team francese. Ottimi riflessi, eccellente posizionamento tra i pali per una carta davvero intrigante: servono più o meno 90.000 crediti. La difesa parla portoghese con la coppia Marquinhos (95) e José Fonte (91) e il francese Kenny Lala (94) a fare la fascia. Il brasiliano del PSG è un ottimo difensore che eccelle nel gioco aereo ("99" nel salto) e in marcatura, mentre il portoghese del Lilla piace come marcatore puro. L’esterno dello Strasburgo è un vero missile, nonostante le tre stelle nell’uso del piede debole. Diamo i numeri: per il primo servono quasi 400.000 crediti, per il secondo bastano 60.000 crediti mentre per il terzo si sfondano quota 450.000 crediti.

Il centrocampo a quattro è di grande qualità con Marco Verratti (94) nel ruolo di leader indiscusso. L’italiano del PSG piace come metronomo in mezzo al campo e per come recupera i palloni ("99" in aggressività): la sua quotazione supera i 120.000 crediti. Il francese Téji Savanier (93) e il brasiliano Thiago Mendes (92) sono due ottimi centrocampisti davanti alla difesa che impressionano anche in attacco: dei due è consigliatissimo il secondo. Il centrocampista del Lilla sembra una versione mini del connazionale Ramires (milita nel Jiangsu Suning) che ha deliziato per anni gli allenatori di FUT con il suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Savanier costa sui 200.000 crediti, Mendes quasi il doppio. Nicolas Pépé (96) è stato per un mesetto l’oggetto dei desideri del Napoli del presidentissimo De Laurentiis. Il giocatore della Costa d’Avorio è semplicemente devastante e in FUT si dimostra una bestia immarcabile. Nonostante il prezzo da paura (900.000 crediti!) è da comprare a occhi chiusi!



L’attacco “made in PSG” è uno dei più forti mai visti in FUT con l’accoppiata Neymar Jr (98)/Mbappé (96) a gonfiare la rete e il fantastico Ángel Di María (95) a inventare. Tra il fenomeno brasiliano e quello francese la nostra scelta cade sulla giovane stella della nazionale campione del mondo di Deschamps: come rapporto qualità/prezzo (quasi 4 milioni di crediti!) è superiore ai suoi compagni di squadra parigini. Neymar Jr ha una quotazione mostruosa (10 milioni di crediti), mentre l’esterno argentino è molto più economico (circa 350.000 crediti) ma gioca "solo" con il suo magico sinistro.



In panchina e in tribuna la qualità – come sempre – abbonda: da comprare l’eterno Thiago Silva (95), gli esterni Bamba (90) e Mendy (92) e l’ex bomber di Palermo e Napoli Edinson Cavani (95).