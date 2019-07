MONDO FUT 19 luglio 2019 09:43 FIFA 19 Ultimate Team: alla scoperta del mercato sudamericano Mentre impazza il calciomercato, in rete arriva una petizione per avere Megan Rapinoe come testimonial di FIFA 20

Dopo il clamoroso arrivo in FIFA 20 del "Piemonte Calcio" al posto della Vecchia Signora, in attesa delle prime indiscrezioni sul futuro di FIFA Ultimate Team, tifosi piemontesi e non consoliamoci con la FIFA eWorld Cup che è alle porte e con le ultime straordinarie formazioni sfornate da Electronic Arts.



Questa settimana abbiamo scelto la Squadra della Stagione Latino/Americana, composta da giocatori che militano nei principali campionati sudamericani.

LA SQUADRA DELLA STAGIONE LATINO/AMERICANAQuarta carta della stagione per il portiere argentino Nahuel Guzmán (91) che suggella l'ottimo campionato disputato tra le fila dei Tigres nella lega messicana. Alto, veloce, ottimi riflessi, buona presa, per 35.000 l'estremo difensore argentino è un vero affare.



La difesa si dimostra straordinariamente efficace con il terzetto Bruno Valdez (88), Daniel Bocanegra (89) e Leonardo Sigali (87). Tre ottimi difensori, forti nel gioco aereo e in marcatura e sorprendentemente veloci nelle chiusure. Dei tre il più forte è Bocanegra, il colombiano che gioca nell'Atlético Nacional: bastano 30.000 crediti per acquistare un centrale sorprendentemente forte.



A centrocampo la qualità non manca, soprattutto sulle corsie laterali: Víctor Guzmán (87) e Ángel Mena (94) sono due certezze. Entrambi militano nella lega messicana e fanno della velocità e dei dribbling il loro fiore all'occhiello. Per il primo bastano meno di 17.000 crediti, per il secondo si viaggia sui 60.000 crediti. I due centrocampisti centrali Juan Fernando Quintero (89) e Marcelo Díaz (87) non sono male ma c'è di meglio in giro. Il primo offre geometrie e assist per quasi 30.000 crediti; il secondo tanta sostanza e tiri da lontano per meno di 20.000 crediti.

Il paraguaiano Matías Rojas (85) è l'uomo giusto per innescare il duo d'attacco André-Pierre Gignac (93) e Lisandro López (91), due bomber di caratura internazionale e di provata esperienza. Da comprare assolutamente il francese ex-Marsiglia, una vera e propria forza della natura con una quotazione accessibile (50.000 crediti). Anche l'argentino López (ex-Inter e Genoa) è da tenere d'occhio: per meno di 40.000 crediti si acquista un centravanti dotato di ottima tecnica e di grande leadership. Per quanto riguarda Rojas il nostro consiglio è di passare oltre...



In panchina e in tribuna la qualità abbonda: da comprare il laterale Óscar Opazo (86), i centrocampisti Edwin Cardona (90) e Víctor Cantillo (88), gli attaccanti Germán Cano (88) e Esteban Paredes (87).