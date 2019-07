FIFA 20 risponde a PES 2020: la Juve si chiamerà Piemonte Calcio

In seguito all'accordo tra Konami e la Juventus per eFootball PES 2020 (ve ne abbiamo parlato qui), Electronic Arts ha comunicato ufficialmente come intende procedere per FIFA 20: nella simulazione di calcio di EA Sports i bianconeri si chiameranno Piemonte Calcio.



Ecco il messaggio pubblicato dalla software house sul sito ufficiale di FIFA:



"La conclusione della partnership tra EA SPORTS e la Juventus Football Club avrà i seguenti effetti in FIFA 20 e nelle future stagioni di FIFA Mobile:



- Il Piemonte Calcio sarà una nuova squadra giocabile in FIFA 20 con stemma ed uniformi proprie, nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera ed EA SPORTS VOLTA Football.

- Il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team.

- La Chimica dei calciatori del Piemonte Calcio in FIFA 20 Ultimate Team non sarà interessata da questi cambiamenti".



Tra gli altri dettagli presenti nella pagina ci sono anche due precisazioni molto importanti, ovvero: "I calciatori del mondo reale, compresi i rispettivi nomi e volti autentici, saranno utilizzati nella rosa del Piemonte Calcio sia in FIFA 20 che in FIFA 20 Ultimate Team" e "I precedenti titoli EA SPORTS FIFA non sono influenzati da questi cambiamenti".



FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (cliccate qui per leggere la nostra anteprima).