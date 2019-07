eFootball PES 2020: la Juventus sarà in esclusiva

"L’unico gioco che avrà la Juventus, il suo stadio, il suo emblema, sarà ePES 2020. Abbiamo iniziato a parlare dell’accordo due anni fa, ma queste cose sono sempre molto lunghe. Però con il club è stato tutto molto facile”, ha commentato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami, nel corso della presentazione avvenuta stamattina proprio nello stadio torinese. "La nostra partnership con Juventus FC, una delle più importanti squadre del mondo, è un messaggio chiaro da parte di eFootball PES 2020 – che sarà l’unico videogioco di calcio in cui si potrà giocare con i giganti italiani. Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.



"Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports", sono state, invece, le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus.



Come parte dell'accordo, Miralem Pjanić è stato reclutato come Official eFootball PES Ambassador. In questo ruolo, Pjanić apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e sarà coinvolto in alcune attività organizzate in collaborazione tra Juventus FC e Konami nel corso dell'anno.



Ma non finisce qui, perché Pavel Nedved sarà presente nel gioco in qualità di Leggenda e al lancio sarà disponibile anche una esclusiva Juventus Club Edition.



“Nel nuovo J Hotel ogni giocatore ha la sua stanza e in ogni stanza abbiamo messo un grosso televisore e ognuno potrà giocare a ePES 2020. Credo proprio che abbiamo posto le basi per una partnership che durerà a lungo nel tempo”, ha commentato, infine, Giorgio Ricci alla fine della presentazione a cui abbiamo assistito.



eFootball PES 2020 arriverà nei negozi e gli store digitali italiani il 10 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi lasciamo alle immagini e al trailer dell'iniziativa.