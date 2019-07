Zidane sarà sulla copertina di FIFA 20 Ultimate Edition

Electronic Arts ha svelato la "cover star" dell'edizione Ultimate di FIFA 20, ed è una delle icone della modalità FUT: Zinedine Zidane.



L'ex calciatore di Juventus e Real Madrid, ora allenatore dei blancos, sarà sulla copertina della versione più ricca della simulazione di calcio, dove apparirà proprio con la casacca della squadra spagnola:



"Dopo più di dieci anni, per Zinedine Zidane è arrivato il momento di fare ritorno in FIFA e di diventare una FUT 20 ICON insieme a Andrea Pirlo, Didier Drogba, Ian Wright, Ronald Koeman e alle altre stelle della storia del calcio che si potranno schierare in FIFA 20".



Zidane, che non era mai comparso sulla cover di un gioco della serie, si aggiunge a Eden Hazard e Virgil Van Dijk, rispettivamente atleti di copertina su FIFA 20 Standard Edition e FIFA 20 Champions Edition.



FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in edizione standard, mentre le edizioni Champions e Ultimate arriveranno il 24 settembre.