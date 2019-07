eFootball PES 2020: disponibile la demo gratuita per PC, PS4 e Xbox

Come promesso, Konami ha pubblicato la demo gratuita di eFootball PES 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ecco come fare per scaricarla.



La versione di prova è disponibile su Steam, PlayStation Store e Xbox Store e permette di giocare delle amichevoli sia offline che online, oltre a provare la modalità Editor.



Tra le tante squadre disponibili spiccano Juventus, Bayer Monaco, Manchester United e Barcellona, ecco la lista completa:



- Barcellona

- Arsenal

- Palmeiras

- Flamengo

- Sao Paulo

- Sport Club Corinthians Paulista

- Vasco da Gama

- Boca Juniors

- River Plate

- Universidad de Chile

- Colo-Colo

- Manchester United

- Bayer Monaco

- Juventus



Potete avviare il download, che occuperà circa 5 GB di spazio sul vostro hard disk, direttamente dalla vostra piattaforma di riferimento, oppure utilizzando i seguenti link:



- Steam

- PlayStation Store

- Xbox Store



La versione completa di eFootball PES 2020 sarà disponibile a partire dal 10 settembre e avrà la Juventus in esclusiva, costringendo quindi FIFA 20 a chiamarla Piemonte Calcio.