FIFA 20: nuove immagini con Hazard, Van Dijk e David Luiz

Insieme all'annuncio degli atleti di copertina, Electronic Arts ha pubblicato una manciata di screenshot inediti di FIFA 20 che si focalizzano sulle stelle del calcio europeo.



In particolare, oltre alle immagini dedicate proprio a Hazard e Van Dijk, rispettivamente protagonisti delle edizioni standard e Champions, ce n'è una che mostra David Luiz alle prese con una punizione che mostra l'interfaccia grafica dei calci da fermo.



FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Le versioni Champions e Ultimate saranno disponibili dal 24 settembre, ma grazie a EA Access potrete provarlo ancora prima, cliccate qui per scoprire come fare.