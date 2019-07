EA Access: ecco come ottenere FIFA 20 in anticipo su PS4

Tra questi ci sarà anche FIFA 20, l'attesissima simulazione di calcio marchiata EA Sports in arrivo il 27 settembre. Grazie al servizio in questione potrete giocarci con un po' di anticipo e trasferire i progressi nella versione completa, ecco come funziona.



Pagando l'abbonamento mensile o annuale, potrete accedere all'applicazione dove è anche possibile scaricare giochi completi del calibro di Titanfall 2 e Battlefiled V. È proprio lì che a partire dal 19 settembre potrete avviare il download di FIFA 20 e giocare tutte le sue modalità senza alcuna limitazione.



La versione di prova di FIFA 20, infatti, non è una demo, ma il vero e proprio gioco completo da utilizzare per 10 ore. Una volta scaduto il tempo a vostra disposizione, non dovrete far altro che attendere il day one e continuare a giocare esattamente da dove vi eravate fermati.



Potrete scegliere di acquistare il gioco digitalmente (e quindi risparmiare il 10% sul prezzo finale grazie allo sconto incluso con EA Access), oppure preferire la versione su disco in vendita nei negozi: non avrete alcuna limitazione in questo senso e tutte le edizioni saranno completamente compatibili con la partita che avete svolto in precedenza grazie al servizio ad abbonamento.



EA Access è molto utile non solo per partire a razzo con FIFA Ultimate Team (e acquistare pacchetti FUT in saldo), ma anche per provare tutti gli altri giochi di casa Electronic Arts. Lo stesso discorso, infatti, varrà al lancio natalizio di Star Wars Jedi: Fallen Order e del nuovo Need for Speed, per non parlare di tutti gli altri sportivi come NBA Live 20.



Si tratta di una possibilità disponibile da tempo su Xbox One e PC che quest'anno è finalmente sbarcata su PlayStation 4: la sfrutterete per saziare la vostra voglia di calcio virtuale?