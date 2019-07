FIFA 20, rivoluzione in vista: ecco la nuova fisica del pallone

Ogni anno Electronic Arts perfeziona la sua simulazione di calcio con accorgimento più o meno corposi per soddisfare la community di giocatori. Quest'anno, a quanto pare, FIFA 20 godrà di una gestione della fisica del pallone completamente rivoluzionata, con maggiore realismo nei movimenti e nelle traiettorie di tiro. Il video qui sotto è solo un assaggio delle potenzialità del gioco in arrivo il 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, buona visione!