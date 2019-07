eFootball PES 2020: arriva la demo gratuita, ecco tutte le squadre

Dal 30 luglio sarà disponibile la demo gratuita di eFootball PES 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One e, insieme all'annuncio della collaborazione esclusiva con la Juventus (ve ne abbiamo parlato qui), è arrivata anche la notizia delle squadre incluse nella versione di prova, scopriamole:



- Barcellona

- Arsenal

- Palmeiras

- Flamengo

- Sao Paulo

- Sport Club Corinthians Paulista

- Vasco da Gama

- Boca Juniors

- River Plate

- Universidad de Chile

- Colo-Colo

- Manchester United

- Bayer Monaco

- Juventus



La demo di PES 2020 uscirà su Steam, PlayStation Store e Xbox Store e precederà l'arrivo della versione completa, previsto per il 10 settembre anche in una speciale edizione dedicata ai bianconeri.