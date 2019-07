MONDO FUT 26 luglio 2019 08:46 FIFA 19 Ultimate Team: le stelle della Liga Mentre EA Sports svela la Squadra dellʼAnno per il campionato spagnolo, vi sveliamo come giocare in anticipo a FIFA 20

Con il calciomercato che entra nel vivo, per i fan di FIFA Ultimate Team poteva forse mancare la squadra della stagione dedicata alla Liga spagnola? Assolutamente no! Il post CR7 riserva grandi sorprese: anche il pallone d'oro in carica Modric (99) e l'immarcescibile Sergio Ramos (97) mancano nel listone finale.



Per completare lo squadrone da sogno servono più di 10.000.000 milioni di crediti. Scopritelo nel nuovo episodio della nostra rubrica Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA STAGIONE - LIGANé Barcellona, né Real Madrid: in porta trionfa Jan Oblak (95), estremo difensore dell'Atlético Madrid. Lo sloveno dei colchoneros costa quasi 130.000 crediti ed è probabilmente il miglior portiere disponibile in FUT. Da comprare.



La difesa parla catalano con la collaudata coppia blaugrana Piqué (96)/Jordi Alba (94) e il fenomenale Dakonam Djené (93). Il nazionale del Togo piace per le doti fisiche e la solidità difensiva, il capitano del Barcellona si fa apprezzare in fase di costruzione e nel gioco aereo, mentre Jordi Alba per le progressioni e i preziosi cross. Per il duo catalano servono quasi 800.000 crediti, per il togolese solo 165.000 crediti.

A centrocampo EA si è davvero sbizzarrita. Parejo (93), Canales (90), Pablo Sarabia (94) e Jesús Navas (89) sono ottimi centrocampisti, soprattutto nella fase offensiva. Del quartetto il più interessante è Pablo Sarabia, nuovo acquisto del PSG. Un centrocampista completo, capace di fare il playmaker così come il trequartista. La sua quotazione è interessante: circa 160.000 crediti. Anche l'ex Manchester City Jesús Navas può rivelarsi un acquisto prezioso, soprattutto per chi cerca un esterno capace di “volare” sulla fascia. L'ex giocatore di Pep Guardiona non costa poco: circa 120.000 crediti. Parejo sembra un mini Busquets (88): abile nel passare la palla, intelligente nel posizionarsi in campo, il ragazzo non brilla per rapidità e gamba. Canales, pur impressionando per le doti balistiche, non convince da un punto vista fisico. Il primo viene via per 65.000 crediti, il secondo per 45.000 crediti.



Attacco da sogno o da incubo per le difese avversarie con il duo Karim Benzema (96)/Luis Suárez e sua maestà Lionel Messi (99) come suggeritore. Per quanto riguarda la coppia di bomber, il francese del Real Madrid vince il derby di Spagna con l'uruguaiano del Barcellona. Costa la metà (circa 800.000 crediti) e si rivela in questa versione più efficace sotto porta. Gli amici/compagni d'attacco del Barcellona restano due giocatori meravigliosi: costano moltissimo e se non avete problemi di budget con 4 milioni di crediti potete permettervi questa dolce follia!



In panchina e in tribuna la qualità abbonda: consigliato il portiere tedesco André ter Stegen (93), la coppia dell'Espanyol Hermoso (87) e Borja Iglesias (90) e la superstar francese Antoine Griezmann (97) che ha cambiato casacca da poche settimane.