Xbox One senza lettore dischi: il futuro tutto digitale è imminente

Il mondo dei videogiochi sta abbracciando sempre più lo streaming e la distribuzione digitale e Microsoft è una delle aziende più attive in questo senso.



Tra pochi settimane, infatti, arriverà sul mercato Xbox One S All Digital, una nuova versione della console Microsoft senza lettore ottico che verrà proposta a un prezzo ridotto: dopo mesi di rumor, l'ufficialità sul suo debutto dovrebbbe arrivare nel giro di qualche giorno, stando a diversi rivenditori online che cominceranno a venderla a partire dal 7 maggio.



Xbox One S All Digital puterà tutto su servizi come Xbox Game Pass, che permette di accedere al download di una ricca libreria di titoli completi con un abbonamento mensile, e il prossimo xCloud, la piattaforma per giocare in streaming simile a Google Stadia.



Nella confezione, che include un controller e un hard disk da 1 TB, ci saranno anche dei codici per scaricare tre dei giochi più rappresentativi della piattaforma, ovvero Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3. Siete pronti alla rivoluzione digitale in attesa di PS5 e Xbox Scarlett?