PS5 potrebbe mostrarsi per la prima volta entro giugno

Un'immagine realizzata dai fan che non rispecchia l'aspetto finale della prossima console Sony.

Stando alle ultime indiscrezioni, Sony sarebbe pronta ad annunciare PS5 con un video teaser che sarà pubblicato entro la fine del secondo trimestre di quest'anno.



La nuova console PlayStation, sostengono i più informati, apparirà durante un evento in streaming dell'azienda giapponese, probabilmente una speciale puntata dell'iniziativa State of Play, e debutterà sul mercato in un periodo compreso tra marzo e novembre 2020, proprio come si vocifera da tempo.



Insieme a PS5 dovrebbe arrivare anche una versione premium dell'abbonamento al PlayStation Plus che si aggiungerebbe a quello standard per permettere ai giocatori di accedere a delle demo esclusive dei giochi e creare server privati per le partite online.



Per ora è tutto, restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame per tutti gli aggiornamenti dei prossimi mesi: vi informeremo tempestivamente su ogni novità riguardante PlayStation 5.