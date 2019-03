Arriva State of Play, l'appuntamento con le novità di PlayStation

Anche Sony si adegua al trend lanciato da Nintendo con i suoi Direct e abbracciato recentemente da Microsoft con Inside Xbox: arriva State of Play, la trasmissione in diretta streaming dedicata al mondo PlayStation che periodicamente farà sognare gli appassionati di videogiochi.



"State of Play vi fornirà tutti gli aggiornamenti e le novità dal mondo PlayStation. Il nostro primo episodio presenterà i software in uscita per sistema PS4 e PlayStation VR, con nuovi trailer, nuovi annunci e nuovi filmati di gioco.



Potrete vedere la trasmissione in diretta su Twitch, YouTube, Twitter o Facebook in tutto il mondo. Poco dopo la diretta, renderemo disponibile anche l’edizione VOD.



Ed è solo l’inizio! Abbiamo in programma altri episodi di State of Play nel corso dell’anno, con novità e aggiornamenti".



Il primo appuntamento è fissato per lunedì 25 marzo alle ore 22:00 italiane e i videogiocatori di tutto il mondo sono già in fibrillazione: conosceremo finalmente le date di uscita delle ultime esclusive PS4 prima del debutto di PS5? Restate sintonizzati su Mastergame: vi riporteremo tutte le novità della serata!