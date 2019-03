Labo VR: ecco come funziona la realtà virtuale secondo Nintendo

Mentre Sony esplora la possibilità di realizzare un casco wireless per PS5 e Oculus annuncia l'evoluzione del uso visore per PC, Rift S, la casa di Super Mario si appresta a lanciare il Nintendo Labo Kit VR. Descritta come "un'esperienza di realtà virtuale creata specificamente per bambini e famiglie", la nuova versione dell'accessorio creativo per Switch a base di cartone sarà disponibile dal 12 aprile. Guardiamolo in azione nel suo lungo video di presentazione, buona visione!