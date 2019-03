Arriva Oculus Rift S, il nuovo visore per la realtà virtuale

Oculus VR, l'azienda dedicata alla realtà virtuale di Facebook, ha annunciato la nuova versione del suo visore per PC: Oculus Rift S. Dotato di una risoluzione migliore del suo predecessore (2560x1440 contro 2160X1200) e una tecnologia che ne permette l'utilizzo senza sensori esterni, il casco sarà disponibile per l'acquisto entro la fine della primavera, insieme casco che non necessita di un collegamento al PC, Oculus Quest.