Un cellulare Nintendo? I creatori di Super Mario ci stanno pensando

Dei recenti rumor sembrerebbero dare per certo l'interesse di Nintendo per il mercato dei cellulari. A quanto pare, infatti, l'azienda giapponese starebbe preparando da tempo il suo debutto nel mondo degli smartphone con un dispositivo da affiancare alle sue classiche console per videogiochi:



"Nonostante il fatto che il segmento dei telefoni per videogiocatori rappresenti una nicchia, altre aziende come Xiaomi, Vivo, Nintendo e Nubia stanno rafforzando la loro presenza sul mercato o stanno pianificando di entrarci.



Si parla molto della possibilità che Nintendo stia pianificando il lancio uno smartphone per videogiocatori integrato con Switch, ma l'azienda giapponese non ha ancora risposto a queste voci insistenti", si legge nel report di un'affidabile fonte molto vicina alla questione.



Uno scenario che completerebbe l'ascesa dei creatori di Super Mario nel mercato mobile: è da qualche anno che Nintendo realizza dei videogiochi per cellulari e tablet iOS e Android.



I ricavi sono così alti da giustificare una sfida aperta ad Apple, Google, Samsung e soci? A quanto pare sì. Continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!