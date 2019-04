Assassin's Creed nell'era dei vichinghi, ma solo sulle nuove console

L'apprezzata saga di Assassin's Creed sbarcherà presto nell'era dei vichinghi, è cosa praticamente certa.



L'indiscrezione si è diffusa grazie a un poster presente in Tom Clancy's The Division 2 in cui viene raffigurata una divinità norrena con in mano la Mela dell'Eden, l'oggetto chiave della serie.



Un indizio lasciato da Ubisoft per anticipare l'annuncio del prossimo capitolo di Assassin's Creed, sostiene un affidabile giornalista che negli anni ha svelato con netto anticipo tutti i capitoli del franchise.



Stando allo stesso, infatti, il nuovo gioco si chiamerà Assassin's Creed Kingdom e sarà disponibile nel 2020, ovvero in concomitanza con l'arrivo delle nuove console marchiate PlayStation e Xbox.



Niente Roma come si vociferava nelle scorse settimane, quindi: la prossima tappa della saga avrà a che fare con i guerrieri vichinghi!