Super Mario abbraccia la realtà virtuale con Nintendo Labo

C'è una grossa novità in arrivo per i fan Nintendo: presto Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild funzioneranno con Labo VR Kit.



La funzionalità sarà disponibile con degli aggiornamenti totalmente gratuiti in arrivo il 26 aprile, ovvero poco dopo il debutto dell'accessorio per la realtà virtuale su Switch, atteso per il 12 aprile (ve ne abbiamo parlato qui).



In Super Mario Odyssey sarà possibile giocare un'esperienza studiata appositamente per la realtà virtuale, mentre tutta l'avventura di Breath of the Wild potrà essere vissuta attraverso il visore. Vi lasciamo al video che ha accompagnato l'annuncio, buona visione!