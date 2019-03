Nintendo si dà alla realtà virtuale con il prossimo kit di Labo

Come un fulmine a ciel sereno, Nintendo ha svelato il suo ingresso nel mondo della realtà virtuale con un nuovo accessorio per Switch, appartenente alla famiglia di periferiche di cartone Nintendo Labo.



Con il Labo VR Kit, similarmente a quanto proposto da Google con il suo Cardboard, Nintendo introdurrà un visore in cartone da costruire con un paio di lenti adatte all'uso in realtà virtuale e un vano in grado di alloggiare una Nintendo Switch, sfruttando lo schermo della console per produrre le immagini dei giochi e applicazioni in VR.