Videogiochi: Mario e Sonic tornano alle Olimpiadi nel 2020

In occasione dell'evento Sega Fes 2019, Sega ha svelato di essere al lavoro su quattro nuovi videogiochi ispirati alle Olimpiadi 2020, che si terranno il prossimo anno in quel di Tokyo.



Tra questi, quello certamente più interessante è quello di Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che vedrà nuovamente l'icona della casa giapponese Sonic in compagnia dell'idraulico di Nintendo Super Mario, in una raccolta che rielaborerà le differenti discipline sportive in una serie di minigiochi adatti sia agli esperti che ai giocatori alle prime armi.