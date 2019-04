Ritorno agli anni '90: arriva il SEGA Mega Drive Mini

La console sarà grande quanto il 55% dela versione originale, che debbuttò sul mercato italiano nel novembre del 1990, e sarà completata da due repliche dei controller a tre tasti della console collegabili via USB, un cavo di alimentazione USB - Micro USB (non è previsto un alimentatore, come avviene sempre nei casi delle mini console) e un cavo HDMI per il collegamento alla TV o qualsiasi schermo presente in casa.



La lista completa dei 40 giochi pre-installati sarà svelata nel corso dei mesi, ma per ora sappiate che non mancheranno all'appello i seguenti 10:



- Sonic the Hedgehog

- Ecco the Dolphin

- Castlevania: Bloodlines

- Space Harrier 2

- Shining Force

- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

- ToeJam & Earl

- Comix Zone

- Altered Beast

- Gunstar Heroes



Abbiamo avuto modo di provare la console e possiamo assicurarvi che si tratta di una fedelissima riproduzione della versione originale. Lo switch per l’accensione, ad esempio, funziona proprio come ve lo aspettereste, mentre il tasto di reset riporta alla schermata di selezione dei giochi. La console, però, ha anche altre caratteristiche meramente estetiche che i fan adoreranno: la fessura per le cartucce si apre correttamente, il controllo del volume scivola su e giù e gli sportelli che coprivano le porte di espansione della console originale possono essere rimosse.



Un vero e proprio tuffo nel passato, che almeno al momento non darà spazio a riedizioni delle altre console SEGA, ci ha spiegato il capo del progetto Hiroyuki Miyazaki:



“Non abbiamo realizzato un Saturn Mini principalmente per problemi relativi alla tecnologia e ai costi. Forse tra 10 anni avremo l’opportunità di realizzare una versione mini del Saturn, quando i chip necessari diventeranno più economici. Allo stesso tempo non so se c’è un mercato là fuori che aspetta una nuova versione del Master System, se ci fosse lo prenderemmo in considerazione”.



Vi lasciamo all'immagine della confezione che arriverà a settembre nei negozi, continuate a seguirci per tutti le informazioni aggiuntive dei prossimi mesi!