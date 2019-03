Svelato Apple Arcade, il servizio in abbonamento per giocare su iOS e Mac

Dopo aver stipulato un abbonamento, i giocatori potranno accedere a una nuova sezione di App Store e scaricare qualsiasi gioco presente nella libreria di Apple Arcade, senza limitazione alcuna. La piattaforma includerà funzionalità come cross-play e cross-save , che permetteranno di iniziare un gioco su iPad e proseguire l'avventura su Mac o iPhone senza perdere i progressi raggiunti fino a quel momento, e permetterà di scaricare i propri giochi e utilizzarli anche in assenza di connessione di rete .

Apple Arcade supporterà servizi nativi dell'azienda come Family Sharing, che permetterà di condividere l’abbonamento con i membri della famiglia e giocare insieme a loro senza dover stipulare una seconda sottoscrizione.



Il servizio vedrà la partecipazione di game designer e sviluppatori di fama mondiale come Hironobu Sakaguchi, il creatore della serie Final Fantasy, che sta lavorando a un nuovo progetto chiamato Fantasian. Il colosso statunitense promette altre collaborazioni illustri (durante la presentazione, è apparso anche un breve spezzone con Sonic the Hedgehog) che saranno svelate da qui al lancio ufficiale sul mercato.



Non ci sono dettagli concreti sul prezzo o le modalità di abbonamento, ma è possibile che Apple voglia studiare al meglio le mosse della concorrenza (come Google, fresca dell'annuncio della piattaforma Stadia) e le reazioni del pubblico prima di condividere questi dettagli.