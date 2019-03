Cuphead arriva su Nintendo Switch insieme a Xbox Live

Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni sul possibile accordo tra Microsoft e Nintendo , alla fine è successo davvero: durante il Nindies Showcase di oggi, l'azienda giapponese ha confermato l'arrivo di Cuphead su Switch, dando il via a quella che si prospetta una proficua collaborazione tra i due colossi dell'industria videoludica.

Precedentemente esclusiva Xbox One e Windows 10, Cuphead sarà disponibile su Switch dal 18 aprile e segnerà il debutto dell'infrastruttura Xbox Live sulla console ibrida di Nintendo. Il supporto a Xbox Live (e di conseguenza agli Achievements, ai Gruppi e tutte le altre caratteristiche della piattaforma di Microsoft) arriverà tuttavia in un secondo momento, visto che la collaborazione tra la casa di Redmond, gli sviluppatori di Studio MDHR e Nintendo è cominciata da poche settimane.



Di seguito potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale di Cuphead per Switch, che conferma l'apertura delle prenotazioni sui server di Nintendo eShop.