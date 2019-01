22 gennaio 2019 11:08 E se anche Sony e Microsoft facessero console come Switch di Nintendo? Vi immaginate una PlayStation e una Xbox utilizzabili sia in modalità portatile, sia collegate al televisore di casa?

La doppia natura di Switch, console che può essere utilizzata sia in modalità portatile, sia collegata a un televisore, apre le porte a un modo di vivere i videogiochi di cui è difficile fare a meno, dopo averlo provato. A me che gioco soprattutto su PlayStation e Xbox non dispiacerebbe affatto disporre di macchine ibride anche da parte di Sony e Microsoft.

Nelle ultime due generazioni di console, ovvero negli ultimi 13-14 anni, Nintendo, con le sue macchine, ha sempre percorso una strada abbastanza diversa da quella calcata dai suoi concorrenti. Mentre Sony con PlayStation e Microsoft con Xbox hanno continuato a proporre il meglio che la tecnologia potesse offrire in una scatola di circa 4-500 euro, l’azienda di Kyoto è invece andata alla ricerca anche di un pubblico nuovo, abbandonando in un certo senso la competizione più tecnologica e cercando di attirare i suoi potenziali acquirenti con qualcosa di alternativo e innovativo.



Con Wii e con il suo Wiimote ci sono riusciti alla grandissima, ma pagando, a mio avviso, un prezzo abbastanza importante. Se da una parte, infatti, la console del motion control è stata usata da nonni, nipotini, zie e intere famiglie (persone che mai si sarebbero sognate di appassionarsi ai videogiochi più classici e complessi), dall’altra sicuramente i videogiocatori più “standard” hanno fatto fatica ad affezionarsi a una console che, a parte i capolavori della stessa Nintendo e qualche altra bella chicca, sembrava pensata più per il nuovo pubblico che per loro.



Con Switch, invece, dopo la sfortunata parentesi di Wii U, Nintendo sembra essere tornata a sposare i gusti anche dei videogiocatori classici (e delle software house terze parti), con una console che comunque propone qualcosa di alternativo. Solo che stavolta piace un po’ a tutti, appunto. Forse un po’ meno a quelli che si sono rivelati inaspettatamente essere il target di Wii un decennio fa, ma molto di più ai videogiocatori di sempre.

Nintendo Switch è la prima console della storia a poter essere utilizzata sia in modalità portatile che in modalità TV. A me, per esempio. Che con Switch ho di nuovo comprato una console Nintendo. E ho apprezzato talmente tanto la sua caratteristica principale, ovvero il fatto di essere contemporaneamente una console portatile e una console da TV, che mi chiedo seriamente se Sony e Microsoft non debbano farci a loro volta un pensierino, a una soluzione del genere.



Difficile? Certo, per un motivo semplice. L’hardware di Switch, per quanto ottimo per una console portatile, non è seriamente competitivo, in termini di prestazioni, sul campo delle macchine da salotto. In pratica, la console Nintendo, uscita a inizio 2017, è inferiore, per mera potenza di calcolo, alle console di Sony e Microsoft (PS4 e Xbox One) uscite alla fine del 2013. Il confronto con le più recenti PS4 Pro e Xbox One X, di conseguenza, è addirittura improponibile.

PlayStation 4 è di gran lunga la console più diffusa di questa generazione e ha un parco giochi strepitoso. Una versione portatile sarebbe un bel sogno. E allora come mi viene in mente di desiderare qualcosa di così impossibile? Semplice. Col passare degli anni, un certo tipo di hardware è sempre più facile da produrre e da miniaturizzare. Pensate alla prima versione di PS4 e all’attuale PS4 slim. C’è un abisso tra le due in termini di dimensioni e peso. E tra la prima e la seconda sono passati solo tre anni. Ancora più clamoroso, in questi termini, è il confronto tra il primo modello di Xbox One e le attuali Xbox One S e Xbox One X. Specialmente quest’ultima, arrivata quattro anni dopo l’originale Xbox One, è qualcosa di straordinario: più piccola, più elegante, più leggera e… incredibilmente più potente! In soli quattro anni.



Considerando tutto ciò, comincia a sembrare un po’ meno impossibile immaginare modelli di PS4 e di Xbox One portatili come Switch. Magari a 6-7 anni dal lancio dei modelli originali (ovvero intorno al 2019/20).