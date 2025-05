Usa: i videogiochi migliorano salute e benessere mentale dei veterani americani

I videogiochi sono diventati un mezzo terapeutico, utile a superare i traumi sorti durante e dopo periodi di forte stress psicologico o di lunga degenza ospedaliera. In campo militare, infatti, si sono moltiplicati gli studi per svelarne i benefici tra ex soldati o veterani di guerra: l'ultimo sondaggio condiviso da ESA conferma che i videogiochi possono avere un impatto positivo sulla vita dei veterani statunitensi.