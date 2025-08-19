Australia: i videogiochi aumentano la concentrazione negli adulti, secondo uno studio

"Il nostro studio è stato il primo a registrare l'attività cerebrale durante diverse forme di utilizzo dello schermo nei giovani adulti utilizzando la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS)", ha spiegato la dottoressa Alexandra Gaillard, una delle ricercatrici principali. "Abbiamo scoperto che diverse forme di utilizzo dello schermo, compresi i social media, sono associate a modelli distinti di attività e stati d'animo. Quasi tutti possiedono uno smartphone che utilizzano per almeno tre ore al giorno per intrattenimento. I disturbi dell'umore stanno aumentando in tutto il mondo e non dovremmo escludere la possibilità che gli smartphone siano uno dei fattori che contribuiscono a questo fenomeno".