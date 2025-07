Ubisoft e la mancata preservazione dei videogiochi: "Non è un problema solo nostro"

Il polverone causato dalla chiusura dei servizi online di The Crew ha spinto Ubisoft a intervenire sui videogiochi più recenti per ridurne la dipendenza dall'infrastruttura multigiocatore. I capitoli successivi della serie di guida come The Crew 2 e The Crew Motorfest, per esempio, riceveranno aggiornamenti che consentiranno di giocare in assenza di una connessione e, di conseguenza, anche nel caso in cui Ubisoft decidesse di staccare la spina a questi titoli.