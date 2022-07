Videogiochi: la NASA tra i fan di The Elder Scrolls Oblivion

L'account Twitter ufficiale di Starfield ha infatti condiviso un'immagine che mostrava una delle immagini catturate dal James Webb.

La NASA ha dunque risposto al tweet con un link alla galleria completa di foto, insieme a una citazione tratta dal vecchio gioco di ruolo di Bethesda. "

Una volta abbiamo sentito dire che 'I cieli sono contrassegnati da innumerevoli scintille, ognuna un fuoco e ognuna un segno

'", ha commentato la software house, chiudendo il messaggio con l'emoji che fa l'occhiolino.

La frase utilizzata viene pronunciata dall'imperatore

Uriel Septim VII

The Elder Scrolls IV: Oblivion

durante il tutorial di. Dopo aver attraversato una serie di tunnel sotterranei per proteggere l'imperatore da alcuni assassini, egli si ferma a parlare brevemente. Ed è qui che entra in gioco la citazione.

È piuttosto insolito vedere la NASA interagire con uno studio di videogiochi, sebbene sia già capitato con altri videogiochi a tema spaziale come

Destiny

Bungie

e con il team di sviluppo di. Bethesda, dal canto suo, aveva già dichiarato in precedenza di aver preso spunto dalle agenzie spaziali contemporanee per dar vita a un videogioco così ambizioso come Starfield, prendendo in prestito idee da SpaceX per progettare l'aspetto e l'atmosfera della sua ambientazione fantascientifica.

Il team diretto da

Todd Howard

, acquisito da Microsoft come parte di un accordo da oltre 7 miliardi di dollari per portare l'intero gruppo ZeniMax tra le fila di Xbox Games Studios, ha utilizzato il termine "NASA-punk" per descrivere la direzione artistica del nuovo gioco di ruolo fantascientifico, originariamente previsto per l'11 novembre di quest'anno e successivamente rinviato da Bethesda per consentire agli sviluppatori di rifinire al meglio l'esperienza di gioco

Al momento non è stata ancora confermata la nuova data di lancio, ma

ci sono buone possibilità che Starfield possa arrivare entro la fine del primo trimestre del 2023