Spazio, arriva la prima immagine a colori del Telescopio James Webb | Biden: "Giornata storica"

Così Joe Biden ha salutato la diffusione da parte della Nasa della prima foto a colori catturata dal Telescopio spaziale James Webb , il progetto da 10 miliardi di dollari realizzato da Usa, agenzia spaziale europea e Canada. Si tratta, ha detto il presidente Usa nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca, di una " nuova finestra sul nostro universo ", in grado di catturare la luce proveniente da 13 miliardi di anni fa .

"La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'stronomia e l'esplorazione spaziale. Ma anche per l'America e tutta l'umanità", ha twittato Joe Biden.

"Galassie che brillano accanto ad altre galassie" -

"Galassie che brillano accanto ad altre galassie. Una piccola porzione dell'universo", afferma il numero uno della Nasa, Bill Nelson spiegando a Biden la prima immagine ripresa dal telescopio James Webb, con il quale saremo in grado "di rispondere a domande che ancora non sappiamo ancora formulare".

L'immagine resa pubblica è la "più profonda visione dell'universo mai catturata", spiega ancora la Nasa. Si tratta della più grande distanza, sia in termini fisici sia temporali che l'umanità sia riuscita a raggiungere con i propri strumenti, prossima all'inizio del tempo stesso e ai confini del nostro universo.

Lanciato lo scorso dicembre, il Telescopio spaziale James Webb ha raggiunto il suo punto di osservazione, a un milione di miglia dalla Terra, a gennaio.