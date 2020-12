Videogiochi: la console che scalda le alette di pollo esiste, la nuova follia di KFC

Qualche tempo fa vi avevamo parlato del nuovo progetto di Kentucky Fried Chicken , la catena americana di fast food meglio nota come KFC che, sull'onda dell'entusiasmo nei confronti delle nuove console di Sony e Microsoft, aveva annunciato il suo ingresso nel mondo dei videogiochi. La particolarità della piattaforma di KFC, però, era difficilmente eguagliabile dalle rivali: la console dell'azienda avrebbe incluso una... camera di vapore per riscaldare le alette di pollo .

Ebbene, quella che sembrava una geniale trovata pubblicitaria si è rivelata essere un prodotto effettivamente in dirittura d'arrivo: KFConsole è un PC prodotto in collaborazione con Cooler Master (che ha realizzato lo speciale case), Intel (che ha prodotto il processore), Asus (fornitrice della scheda grafica con architettura NVIDIA) e Seagate (che, dal canto suo, ha offerto i dischi a stato solido), creato per garantire performance senza precedenti.

E infatti, la console di KFC permetterà l'uso della realtà virtuale, il gaming in 4K con un frame-rate fino a 240 fotogrammi per secondo, ma soprattutto una camera di vapore che, sfruttando il calore generato dall'hardware interno, potrà mantenere in caldo le alette di pollo. Non è uno scherzo, è tutto vero.

"Mai rischiare che il pollo si raffreddi grazie alla nostra Chicken Chamber", si legge nella descrizione ufficiale del prodotto. "Utilizzando il calore naturale prodotto dalla console e il sistema di ventilazione, potrete focalizzarvi sulle vostre sessioni di gioco e godervi un pezzo di pollo caldo e croccante tra un match e l'altro".

Non sappiamo ancora il prezzo di vendita di questa nuova console (ma a giudicare dalle caratteristiche, siamo pronti a scommettere che non sarà certamente una soluzione economica), né tantomeno la possibile data di lancio, ma è certamente divertente scoprire che un progetto nato per scimmiottare l'annuncio di PS5 sia diventato un prodotto fatto e finito, pronto a esordire sul mercato. In attesa di scoprire quando (e se) arriverà nei negozi europei, ingannate l'attesa con le nuove immagini ufficiali di KFConsole.

