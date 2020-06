Videogiochi: svelata una nuova console... per fritture in 4K

Le ultime settimana sono state dense di annunci da parte delle maggiori aziende videoludiche, ultima tra tutte Sony con la presentazione ufficiale di PlayStation 5 . La nota catena statunitense Kentucky Fried Chicken specializzata nel pollo fritto ha pensato bene di cogliere il fermento di questo periodo per svelare al suo pubblico la sua personale "console" , la friggitrice KFConsole . con una trovata pubblicitaria che non nulla ha da invidiare agli spot delle grandi aziende di videogiochi.

Lo spot in questione, pubblicato su Twitter sulla pagina KFC Gaming, sembra davvero alludere a una console da gaming, specie quando annovera tra le sue caratteristiche il supporto alla risoluzione 4K e a un frame-rate di 120 fps.

La parodia finisce in maniera divertente quando il vano contenente la griglia su cui vengono poste le alette di pollo si apre, lasciando intendere agli utenti che non si tratta di un dispositivo videoludico. Peccato, per un momento ci eravamo emozionati per davvero!

