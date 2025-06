Italian Video Game Awards: Stormind trionfa agli "Oscar" dei videogiochi con A Quiet Place

Oltre a Stormind Games, che ha vinto i premi "Best Italian Game" per A Quiet Place: The Road Ahead e "Outstanding Italian Company", è stata una serata da incorniciare anche per Jyamma Games, lo studio milanese che ha vinto i premi "Outstanding Art" e "Community Spotlight Award" con il gioco di ruolo Enotria: The Last Song, che affonda le sue radici nel folclore italiano.