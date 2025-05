Italian Video Game Awards, i candidati agli Oscar dei videogiochi italiani

A premiare il valore artistico dei videogiochi realizzati in Italia ci penserà il premio "Outstanding Art" per il quale, oltre ai succitati Enotria: The Last Song e On Your Tail, è in lizza anche Caracoles (Yonder). Infine, per la categoria "Outstanding Experience", votata a premiare le esperienze più significative realizzate in Italia, oltre ai già menzionati Extra Coin e On Your Tail c'è anche While We Wait Here (Bad Vices Games).