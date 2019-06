Videogiochi in auto? L’ultima trovata di Tesla

È da un po' che le vetture del marchio Tesla, pioniere nel campo delle auto elettriche, propongono una selezione di videogiochi da giocare sullo schermo centrale grazie al loro ricco sistema di infotainment.



Ad aprile sono stati aggiunti un bel po' di titoli della leggendaria Atari (2048, Super Breakout, Missile Command, Asteroids, Lunar Lander e Centipede), ma in queste ore è arrivato un annuncio per veri e propri appassionati: presto sarà possibile giocare a Cuphead, capolavoro platform disponibile su Xbox One, PC e Nintendo Switch, su tutte le Tesla Model 3, Model S e Model X.



Per rendere possibile il porting, Elon Musk, CEO di Tesla, ha lavorato a stretto contatto con la software house del gioco e commissionato l'adattamento del motore grafico su cui gira, Unity, al suo personale team di sviluppatori.



"Scoprire che Mr. Musk è un fan del nostro gioco è stato estremamente soddisfacente e avere la possibilità di lavorare con un'azienda così innovativa è stato davvero esaltante", hanno commentato gli autori di quello che, a conti fatti, è uno dei giochi più difficili degli ultimi anni (cliccate qui per approfondire l'argomento).



Come tutti i videogiochi presenti sulle auto Tesla, anche Cuphead potrà essere avviato soltanto ad auto ferma. Una scelta necessaria per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, ma che a quanto pare non fermerà la voglia di stupire e innovare del marchio.