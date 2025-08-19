Nvidia e il futuro dei videogiochi in cloud: GeForce Now cambia marcia con Blackwell

Tali tecnologie non comporteranno un aumento di prezzo per il servizio di NVIDIA, che ha confermato la decisione di mantenere i prezzi attuali per invogliare sempre più giocatori a scoprire la sua piattaforma: come in passato, l'uso delle tecnologie più potenti sarà riservato al piano Ultimate, che garantirà la possibilità di accedere ai videogiochi in streaming con uno strumento sempre più conveniente e potente.