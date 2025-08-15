Gamescom 2025: numeri da record per la fiera dei videogiochi, oltre 1.500 espositori

In tal senso, pur avendo tratto beneficio dalla cancellazione di quello che è sempre stato considerato l'evento più atteso dagli appassionati di videogiochi, gli organizzatori della Gamescom non credono che le due fiere siano mai state in competizione. "Abbiamo avuto un'ottima collaborazione con l'E3 nel corso degli anni e non è mai stata una competizione", spiega Felix Falk, direttore operativo dell'ente Game che si occupa dell'organizzazione della fiera. "Era più una situazione in cui uno studio annunciava il suo gioco all'E3 e permetteva di provarlo alla Gamescom".