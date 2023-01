GeForce Now proietta il cloud gaming nel futuro con il piano Ultimate

Non è un caso, dunque, che i maggiori protagonisti dell'industria stiano cercando di creare piattaforme sempre più avanzate per permettere a chiunque di utilizzare i videogame, su qualsiasi dispositivo.

A differenza dell'industria musicale e televisiva, in cui non è richiesta un'interazione da parte dell'utente, lo streaming non è ancora considerato come un'alternativa valida alle console o ai PC da gaming: lo dimostra la prematura scomparsa del servizio Google Stadia, che nonostante l'infrastruttura funzionante ha fallito nel creare un modello di business appetibile per i consumatori, chiudendo i battenti dopo circa tre anni dal debutto sul mercato.

Nonostante ciò, il futuro del cloud gaming non è assolutamente a rischio: NVIDIA, una delle aziende più attive in questo campo, continua a migliorare la sua piattaforma GeForce Now nell'ottica di raggiungere in futuro miliardi di giocatori in tutto il mondo, permettendo sostanzialmente a chiunque di giocare ai migliori videogame sul mercato. Bastano un dispositivo in grado di connettersi alla rete e una buona connessione, e il gioco è fatto.

Con l'avvento delle nuove schede grafiche della serie RTX 4000, NVIDIA ha deciso di proporre un sostanziale aggiornamento per i server della sua piattaforma, offrendo a Tgcom24 e Mastergame l'opportunità di provare con mano le potenzialità del piano "Ultimate" disponibile anche in Italia da qualche giorno.

IGN

STREAMING AL MASSIMO I nuovi server SuperPOD proposti per l'occasione da NVIDIA sfruttano l'architettura Ada Lovelace (la stessa alla base delle GPU RTX 4070 Ti, 4080 e 4090) per offrire una potenza di calcolo di 64 TeraFLOPs, cinque volte superiore a quella proposta da Microsoft per la sua console di ultima generazione, Xbox Series X. Numeri mostruosi che, sommati ad altre migliorie intelligenti, permettono di giocare in streaming in modo tutto nuovo.

Questa potenza ha permesso alla società californiana di offrire prestazioni quasi raddoppiate rispetto ai server precedenti, aggiungendo inoltre alcune delle migliori caratteristiche introdotte con le schede grafiche della serie RTX 4000: il Ray Tracing è ora disponibile in centinaia di videogame, mentre la rivoluzionaria tecnologia DLSS 3 può essere utilizzata anche in streaming per personalizzare al massimo l'esperienza di gioco, spingendo anche quelli più esigenti a un frame-rate di 120 fotogrammi per secondo anche in Ultra-HD 4K, ottenendo così la massima fluidità.

IGN

Oltre all'aggiunta di tre risoluzioni "Ultrawide" (che consentono di sfruttare gli schermi in formato 21:9, ottenendo un campo visivo più ampio), la novità più interessante è senza dubbio votata ai giocatori professionisti, che attivando la nuova modalità Competitiva potranno sfruttare gli schermi dotati di frequenza di aggiornamento a 240 Hz per ottenere una reattività fuori dal comune.

Grazie all'introduzione delle tecnologie NVIDIA Reflex e G-Sync, infatti, la modalità Competitiva consente di sbloccare un flusso streaming in 1080p e 240 fotogrammi per secondo, che consente di essere super reattivi anche in sparatutto più impegnativi come Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive e Rainbow Six Siege, nelle battaglie reali di Fortnite o nelle sfide all'ultimo gol di Rocket League. Il risultato è davvero incredibile e rappresenta un piccolo assaggio di ciò che le piattaforme streaming saranno in grado di fare in futuro.

Tutte queste migliorie non hanno tuttavia costretto NVIDIA ad aumentare i requisiti minimi per poter giocare in streaming: l'introduzione del formato di encoding AV1 ha permesso di risparmiare il 15% di banda rispetto al passato e consentire di giocare in streaming a 1080p e 240 fps con una banda in download di soli 35 Mbps, con un consumo di circa 14 GB di dati all'ora.

Il nuovo formato AV1 consente persino di giocare in Ultra-HD 4K e 120 frame per secondo con una banda di 45 Mbps, offrendo prestazioni superiori a quelle di PS5 e Xbox Series X senza necessità di acquistare costose periferiche spesso introvabili, ma limitandosi a pagare un abbonamento (per il piano Ultimate servono circa 20 euro al mese, oppure 100 euro al semestre) e a utilizzare i giochi che si possiedono già su Steam, Epic Games Store o Ubisoft Connect.

STREAMING SENZA PATEMI Con più di 1500 titoli supportati e un processo di ampliamento continuo che prosegue incessantemente su base settimanale, NVIDIA GeForce Now rappresenta attualmente la migliore piattaforma di cloud gaming disponibile sul mercato e permette di giocare praticamente ovunque, anche su tablet e smartphone in presenza di una buona connessione dati.

I progressi compiuti da NVIDIA negli ultimi anni sono davvero importanti e hanno letteralmente trasformato il servizio, che pur continuando ad avere qualche problemino nell'offrire un'esperienza utente ottimale (la continua necessità di autenticarsi alle piattaforme di terze parti resta "scomoda"), compensa con una resa sensibilmente migliore rispetto alle piattaforme offerte da Sony con il "nuovo PlayStation Plus" e dalla rivale Microsoft con Xbox Cloud Gaming.

IGN

Di questo passo, l'idea di raggiungere miliardi di giocatori in tutto il mondo non sarà soltanto una remota promessa per il futuro ma un'opportunità concreta di espansione per l'industria dei videogiochi, che potrebbe continuare a crescere e offrire esperienze di gioco sempre più ricche, coinvolgenti e accattivanti.

In quel futuro, secondo NVIDIA, c'è anche l'idea di proporre il suo servizio nelle più moderne auto elettriche, e in tal senso è già partita una partnership con Hyundai Motor Group per far sì che questo scenario si concretizzi al più presto possibile, permettendo ai passeggeri di giocare ai videogiochi praticamente ovunque senza rinunciare a un'esperienza di qualità.