Google Stadia si prepara all'addio con gli ultimi regali per i suoi giocatori

Google ha infatti lanciato sul catalogo della piattaforma un piccolo gioco che, nelle fasi di progettazione del servizio, ha permesso ai tecnici di Stadia di mettere a punto tutte le caratteristiche principali dell'infrastruttura di streaming.

Si tratta di Worm Game, un modesto gioco arcade sulla falsariga del più celebre Snake che, ai tempi di Project Yeti (nome in codice con cui Google aveva identificato la sua piattaforma di cloud gaming), ha permesso al team di Stadia di testare tutte le funzionalità che avrebbero trovato spazio poi al lancio del servizio. Il videogioco è stato aggiunto a Stadia in veste del tutto gratuita e sarà giocabile fino alla cessazione definitiva del servizio prevista per il 18 gennaio.

"Gioca al gioco che è sbarcato su Stadia prima che Stadia si conoscesse", recita il messaggio condiviso da Google per l'occasione. "Worm Game è il nome semplice che abbiamo dato al gioco usato per testare molte funzionalità di Stadia, a cominciare da ben prima del lancio pubblico nel 2019, fino a tutto il 2022. Non vincerà il titolo di Gioco dell'anno, ma il team Stadia ha passato molto tempo a giocarci, quindi abbiamo deciso di condividerlo con te. Grazie di tutto e per aver giocato con noi".

Un'iniziativa certamente pregevole per Google, che ha deciso di salutare il suo servizio con un ulteriore gesto di ringraziamento ai propri fan: la casa di Mountain View ha promesso la distribuzione di un'applicazione per consentire ai controller di Stadia di funzionare su altri dispositivi tramite Bluetooth, evitando così che il joypad fornito con l'acquisto del dongle Chromecast fosse completamente inutilizzabile una volta che la piattaforma cesserà di esistere.

Lo strumento ufficiale sarà disponibile in tutto il mondo nei prossimi giorni, ma coloro che hanno creduto in Stadia non dovranno attendere molto per ottenere i rimborsi promessi da Google: già dai mesi scorsi, infatti, l'azienda ha avviato il processo di restituzione del denaro per tutti gli acquisti hardware e software (non saranno restituiti i canoni mensili di abbonamento a Stadia Pro, ma solo gli acquisti di beni materiali, videogiochi e DLC effettuati attraverso la piattaforma), con gli ultimi rimborsi ormai in dirittura d'arrivo.

Dal canto suo, Google continuerà a utilizzare la tecnologia alla base di Stadia per altre iniziative, con cui punta a espandere servizi come YouTube, Google Play Store e la sua infrastruttura dedicata alla realtà aumentata, mentre la società statunitense continuerà a offrire la piattaforma alle terze parti che manifestino l'interesse di proporre ai rispettivi clienti l'utilizzo dei propri videogiochi in streaming.