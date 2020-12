Videogiochi: ecco la PS5 placcata in oro 18 carati

Tra gli oggetti più ambiti del 2020 c'è certamente PlayStation 5 , la nuova console di Sony divenuta ben presto introvabile in tutto il mondo, al punto che i soliti bagarini hanno cercato di rivendere la piattaforma in rete a prezzi esorbitanti, raggiungendo cifre che toccano anche i 5mila dollari. Bazzecole in confronto all'esemplare realizzato da Caviar , laboratorio orafo russo specializzato nella realizzazione di edizioni limitate placcate in oro di oggetti particolarmente richiesti dell'industria tecnologica.

L'azienda ha annunciato che nel 2021 sarà infatti messa in vendita un'edizione estremamente limitata (un singolo esemplare in tutto il mondo) di PlayStation 5, il cui rivestimento sarà caratterizzato da otto strati di oro massiccio a 18 carati (con un peso complessivo che dovrebbe superare abbondantemente i 20 kg) e altri materiali pregiati, come il misto tra pelle di coccodrillo e inserti in oro presente nei due controller DualSense inclusi nel pacchetto, che la renderanno un pezzo da collezione... per tutti coloro che potranno permettersela.

Già, perché nonostante non ci siano dettagli ufficiali sul prezzo, la particolare costruzione del rivestimento (con una trama che ricorda le rocce di una miniera d'oro) e il suo peso lasciano intendere un prezzo non inferiore ai 900mila dollari. Considerando le cifre richieste da Caviar per altri oggetti di dimensioni sensibilmente più modeste (108mila dollari per gli AirPod Max di Apple placcati in oro, oltre 77mila dollari per il nuovo Samsung S21 Ultra realizzato con il medesimo trattamento) non è da escludere che l'azienda russa possa decidere di vendere questo singolo esemplare a un prezzo superiore al milione di dollari.

Non è certo la prima volta che aziende e laboratori orafi internazionali sfruttano l'interesse nei confronti di oggetti richiestissimi dell'industria tecnologica per realizzare modelli in tiratura limitata: già nei mesi scorsi, infatti, il portale britannico Truly Exquisite aveva annunciato un'edizione di PS5 ricoperta d'oro a 24 carati, più semplice nel design e nella trama del suo rivestimento esterno, il cui prezzo si aggirava attorno ai 9mila euro.

