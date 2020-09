Videogiochi: svelata un'edizione limitata di PS5 fatta di oro a 24 carati

Non è tutto oro quello che luccica. In effetti qui si tratta in ogni caso della ormai nota PlayStation 5 , ma in un'edizione speciale fatta interamente di oro a 24 carati . Quindi mano ai salvadanai perché ci sarà molto da mettere da parte se i giocatori intendono acquistarne una sotto il periodo natalizio. La Special Limited Luxury Edition di PS5 è stata prodotta da un marchio inglese Truly Exquisite , rinomato per i suoi prodotti di lusso venduti a cifre non accessibili a tutti, ma che sarà disponibile oltre che nella versione d'oro, anche in platino e oro rosa a 18 carati.

Per rendere ancora più inaccessibile ma allo stesso tempo appetibile la console ai collezionisti, L'azienda ha svelato il prezzo delle varie edizioni che si aggira intorno ai 9mila euro e le cui prenotazioni partiranno proprio questo pomeriggio.

Kunal Patel, fondatore e CEO di Truly Exquisite, ha dichiarato: "PS5 è senza dubbio la console più attesa mai rilasciata e molte persone si aspettano già un'edizione speciale di questo genere. La PS5 in edizione limitata di lusso è stata creata per coloro che vogliono davvero distinguersi. Prima ancora di metterla in produzione, molti dei nostri clienti avevano già espresso il desiderio di preordinarla solo dando un'occhiata alle immagini renderizzate della console".

Patel ha aggiunto che i pezzi disponibili saranno davvero limitati e il loro numero di aggirerà intorno alle 100 unità. Acquistando il pacchetto di Truly Exquisiste si otterranno anche due controller DualSense placcati in oro, che sarà venduto anche separatamente al prezzo di circa 700 euro, e la cuffia 3D Pulse Headset, anche in questo caso placcato in oro, disponibile per l'acquisto al prezzo di circa 450 euro.

