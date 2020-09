Xbox Series X arriva il 10 novembre insieme ad Assassin's Creed Valhalla

Microsoft ha confermato i prezzi delle sue nuove Xbox: il modello entry-level, che consentirà di giocare a una risoluzione massima di 1440p (con upscaling, ovvero l'allargamento artificiale della risoluzione, che consentirà comunque di godere dei 4K) mantenendo le caratteristiche next-gen (processore, scheda grafica e disco a stato solido), sarà disponibile al prezzo di 299 euro, mentre il modello top di gamma sarà disponibile al prezzo di 499 euro.

Negli Stati Uniti e in alcuni paesi d'Europa (ma non in Italia, per il momento), Microsoft consentirà di acquistare la console a rate: per 24 mesi, i giocatori potranno spendere 24.99 euro o 34.99 euro e portare a casa Xbox Series S o Series X in un pacchetto che include anche Xbox Game Pass Ultimate.

Il servizio su abbonamento dell'azienda statunitense, peraltro, sarà arricchito a fine anno dall'integrazione di EA Play, nuovo nome del servizio EA Access di Electronic Arts, che darà accesso a tutti i giochi della software house californiana inclusi nel Vault e consentirà di godere degli stessi benefici (download con qualche giorno d'anticipo rispetto all'esordio sul mercato, versioni di prova gratuite per dieci ore) senza costi aggiuntivi.

Microsoft ha inoltre condiviso un video che conferma le potenzialità di Xbox Series S, mostrando giochi come Assassin's Creed Valhalla, DiRT 5, Watch Dogs Legion, Outriders, Yakuza: Like a Dragon, Call of the Sea, Tetris Effect: Connected e The Medium in azione sulla console next-gen più economica del colosso americano. Il risultato, come potete notare dal filmato seguente, è davvero notevole per il prezzo di vendita, che consentirà praticamente a tutti di godere dei benefici della nuova generazione (tra i quali tempi di caricamento estremamente rapidi e tecnologie come il Ray Tracing) senza svenarsi.

