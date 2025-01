Videogiochi: Doom diventa giocabile su un "documento digitale"

Thomas Rinsma, creatore del succitato TetrisPDF, ha dichiarato di aver creato anche una sua versione di Doom in PDF, ma che la versione di ading2210 "funziona meglio sotto molti aspetti". Un motivo in più per cimentarsi in una partita durante un momento di pausa in ufficio, tra la produzione di un documento e un altro, oppure per creare un piacevole diversivo senza rischiare di farsi scoprire.