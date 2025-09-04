Usa: le saghe dei videogiochi sorpassano i film nella classifica dei giovani, secondo uno studio

Gli studi cinematografici hanno iniziato a cogliere dunque questa tendenza. La pellicola "Un Film Minecraft", uscita in primavera e basata sul popolare gioco in cui gli utenti costruiscono ed esplorano mondi diversi, ha riscosso un enorme successo, incassando 955 milioni di dollari al botteghino mondiale. I giovani fan hanno affollato le sale cinematografiche, applaudendo durante le scene ritenute più importanti e fedeli per chi ha vissuto le avventure digitali del sandbox di Mojang e Microsoft.